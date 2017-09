Porta Metronia: vettura ribaltata dopo carambola con auto e scooter, tre feriti

Una maxi carambola terminata con un'auto ribaltata, una seconda vettura danneggiata ed uno scooter che ha finito la propria corsa sotto una delle due macchine coinvolte nell'incidente stradale. Il sinistro si è verificato poco dopo la mezzanotte del 27 settembre a Porta Metronia. Tre i feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni.

Auto ribaltata a Porta Metronia

Lo scontro si è registrato in piazza di Porta Metronia, altezza incrocio fra via dell'Amba Aradam, via Druso e via della Navicella. Qui una Fiat Punto, una Mini One ed uno scooter Sh della Honda si sono scontrati per cause ancora in via di accertamento con l'utilitaria italiana che ha poi terminato la propria crosa ribaltata a pochi passi dalle Mura Latine.

Tre feriti in via dell'Amba Aradam

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito grave con due donne, una cittadina italiana ed una straniera, trasportate in codice giallo al Policlinico Umberto I e lo scooterista, un cittadino egiziano, accompagnato con lo stesso codice di ingresso all'ospedale San Giovanni Addolorata.

Palo della luce spento

Sul posto per i rilievi scientitici gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. Arrivati sul posto i 'caschi bianchi' hanno richiesto l'intervento di Acea per un palo dell'illuminazione spento in via Druso.