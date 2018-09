Porta Maggiore: da lunedì 3 settembre tutti i tram di nuovo in funzione

A qualcuno saranno certamente mancati, i cari vecchi tram. Da domani, però, i lavori a Porta Maggiore entreranno nella fase finale e conseguentemente i tram torneranno in funzione. Terminerà, quindi, anche la sostituzione delle linee 3,5,14 e 19, finora effettuata tramite bus. Già prima della metà di agosto era stato portato a termine un ciclo di interventi e riaperto al transito veicolare il tratto piazzale Labicano-viale Scalo San Lorenzo, ripristinando così i percorsi delle linee bus 50, 105, 150, n12, n12P e n18.

Il perché di un mese senza tram

I lavori erano partiti il primo giorno di agosto. Tutto il mese è trascorso senza i tram che passano per Porta Maggiore, ma il blocco è servito per portare a termine il rinnovo delle infrastrutture. In particolare è avvenuta la riqualifciazione dei binari. Ciò ha acuito disagi e traffico, ma l'ammodernamento della linea ferrata della zona, prima o poi, doveva verificarsi al fine di evitare problemi più gravi.