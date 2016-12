Porta Maggiore, mattoni di cocaina nascosti in una botola

1 / 4

Cocaina nel sottotetto e soldi sotto al frigorifero. Così a Porta Maggiore un pusher voleva farla franca. Particolari precauzioni ma inutili escogitate, per ingannare le forze dell'ordine. In manette è finito uun 30enne albanese, già espulso dall'Italia, arrestato dalla Polizia di Stato nella zona di Porta Maggiore.

LE INDAGINI - Gli investigatori del locale commissariato, diretto dal dottor Moreno Fernandez, a seguito di un'intensa attività di indagine sviluppata negli ambienti legati alla spaccio di cocaina, erano sulle tracce del 30enne che, dopo essere stato espulso coattivamente dal territorio nazionale, era rientrato a Roma per rifornire, con cadenza settimanale, le piazze di spaccio della Capitale.

IL BLITZ - Gli agenti lo hanno fermato in strada con in tasca alcuni grammi di cocaina. Rintracciata l'abitazione, gli stessi poliziotti, con l'aiuto di un'unità cinofila, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare.

Nascosti nel sottotetto, raggiungibile con una botola a scomparsa, sono stati trovati due "mattoni" di cocaina purissima dal peso di circa mezzo chilo cadauno. I soldi invece, 4420 euro provento dell'attività criminale, sono stati trovati sotto al frigorifero.

GIRO D'AFFARI DI 100MILA EURO - L’uomo è stato condotto presso il carcere romano di Regina Coeli. Lo stupefacente, periziato da un esperto nominato dalla Procura, è risultato puro all'85% e poteva essere diviso in 5 mila singole dosi. Il valore stimato è di circa 100mila euro.

