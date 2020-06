Porta di Roma, rubano 1200 euro di vestiti con borse schermate: bloccata coppia di ladri

Sono scattate le manette ieri alle 15, all'interno del centro commerciale di Porta di Roma, dove un cileno di 21 anni, pregiudicato, è stato arrestato per furto aggravato in concorso. L'uomo, in compagnia di una donna incinta, è stato fermato per un controllo ed è stato trovato in possesso di due buste schermate.

All'interno la Polizia ha rinvenuto vestiti rubati per 1200 euro. Denunciata in stato di libertà la donna che era con lui. Secondo una ricostruzione, nel pomeriggio di ieri, la coppia è entrate nel Centro Commerciale Porta di Roma con borse schermate rubando in due negozi di abbigliamento.

I due sono stati subito individuati dagli agenti della squadra operativa di sicurezza della Galleria che ha seguito i ladri verso l'uscita, e li ha bloccati, dopo che gli stessi avevano messo in atto un tentativo di fuga, durato alcuni minuti.

I due soggetti durante la fuga, hanno cercato invano di nascondere la refurtiva. Sono stati bloccati e consegnati agli agenti delle due volanti della Polizia che nel frattempo erano giunte in zona. Sono stati arrestati e portati al commissariato Fidene-Serpentara.