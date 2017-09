Pontina: due bus in panne, code tra Raccordo Anulare e Eur

Mattinata di passione per gli automobilisti in marcia sulla via Pontina. Intorno alle 8:30 circa due autobus si sono fermati per guasti meccanici generando traffico e code. La fila, tra l'uscita per il Grande Raccordo Anulare e l'Eur, è in direzione Roma all'altezza del chilometro 12. Si procede,

Sempre in direzione della Capitale, tra il Km 36+900 e il Km 38, si segnalano code invece per la riduzione della carreggiata dovuto a lavori in corso effettuati dal personale Astral sulla via Pontina.