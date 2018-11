Pontina: proseguono le ricerche dell'uomo disperso, la strada è stata sequestrata

Sono riprese oggi,lunedì 26 novembre, le ricerche di Walter Donà, la persona scomparsa sulla Pontina, all'altezza di Terracina, dopo che l'auto su cui viaggiava era stata inghiottita da una voragine ieri mattina.

La persona scomparsa è un 68enne di Terracina. Era diretto a Roma con un amico che, fortunatamente, è riuscito a mettersi in salvo. La vettura è stata recuperata, ritrovata quasi sepolta dalla terra. Le squadre di sommozzatori hanno cercato in tutta la zona, ma le ricerche al momento hanno dato esito negativo. La Procura di Latina nel frattempo ha posto sotto sequestro il tratto di Pontina interessata dal cedimento e avviato una indagine (gli aggiornamenti su LatinaToday).

Per quanto riguarda la viabilità provinciale, fortemente compromessa dal maltempo, sono stati definiti i percorsi alternativi che dovranno essere utilizzati fino al ripristino della viabilità interrotta.

Per chi proviene da Roma e percorre la Pontina in direzione Terracina: all'altezza del chilomtro 92+300, in corrispondenza della rotatoria con la Migliara 53, prendere direzione Sabaudia per 4 chilometri. Alla rotatoria della Litoranea prendere la quarta uscita in direzione San Felice e, all'altezza della Migliara 58, svoltare a sinistra verso Terracina.



Per chi proviene da Roma sull'Appia in direzione Terracina: percorrere l'Appia fino al chilometro 86, poi svoltare a destra verso la Provinciale 53. Alla rotatoria della Litoranea svoltare verso San Felice Circeo e poi sulla Migliara 58 verso Terracina.



Per chi viaggia da Terracina in direzione Roma: al chilometro 100 dell'Appia prendere la Pontina e proseguire poi sulla Migliara 58 fino alla Litoranea. Da qui è possibile seguire Latina-Roma.