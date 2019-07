Lavori sulla via Pontina dal 5 al 9 agosto: i tratti chiusi in direzione Roma

La via Pontina si rifa il look, e "chiude" parzialmente al traffico. Dal 5 al 9 agosto sull'arteria che collega Roma al basso Lazio, verranno effettuati dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sulla pavimentazione recentemente realizzata, nella fascia oraria compresa tra le 9 e 30 e le 18. Nel dettaglio, saranno chiuse, a fasi alternate e per tratti limitati, la corsia di marcia o di sorpasso del tratto stradale compreso tra il km 67,070 ed il km 37,500, in direzione Roma. Ed entrerà in vigore il restringimento della carreggiata e, ove presenti, delle rampe di svincolo e delle complanari.