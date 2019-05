Pontina: lavori per eliminare le buche, scattano le chiusure temporanee

Lavori in corso sulla Pontina "al fine di eliminare i dissesti più rilevanti e migliorare la sicurezza della circolazione, in attesa dei lavori di risanamento profondo già programmati". Anas, dopo aver eseguito la prima ondata di lavori a febbraio, ha fatto scattare la fase successiva. I lavori determineranno una serie di chiusure, a scaglioni, come preannunciato in una nota dal Comune di Pomezia.

Comune di Pomezia ha condiviso una nota riguardante i lavori che verranno svolti sulla SR148. Il rifacimento del manto stradale, necessari e richiesti da tempo, comporteranno la chiusura di alcuni tratti di strada. Di seguito alleghiamo il comunicato ufficiale con tutti i dettagli:

chiusura al traffico su SS 148 PONTINA dal km 30+800 al km 40+000, Direzione Latina, su tutte le corsie, Uscita obbligatoria al km 31+690 e percorrere Via Pontina Vecchia per 7,5 km fino ad incrociare via Apriliana, e da li imboccare SS 148 Via Pontina, a partire dal 06/05/2019 fino al 20/05/2019 nella fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo esclusi i giorni festivi; interesserà tutti gli utenti.

* chiusura al traffico su SS 148 PONTINA al km 31+050, Direzione Latina, su rampa di ingresso. Obbligo di arresto STOP per i veicoli proveniente da via Maggiona e via F. Fellini, a partire dal 06/05/2019 fino al 20/05/2019 nella fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo esclusi i giorni festivi; interesserà tutti gli utenti.

chiusura al traffico su SS 148 PONTINA al km 32+200, Direzione Latina, su rampa di ingresso a partire dal 06/05/2019 fino al 20/05/2019 nella fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo esclusi i giorni 3 / 6 festivi; interesserà tutti gli utenti.

* chiusura al traffico su SS 148 PONTINA al km 34+850, Direzione Latina, su rampa di ingresso, che dalla SP 95 B si immette sulla S.S.148 Pontina direzione Latina,a partire dal 06/05/2019 fino al 20/05/2019 nella fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo esclusi i giorni festivi; interesserà tutti gli utenti.

* chiusura al traffico su SS 148 PONTINA al km 36+200, Direzione Latina, su rampa di ingresso a partire dal 06/05/2019 fino al 20/05/2019 nella fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo esclusi i giorni festivi; interesserà tutti gli utenti.

* chiusura al traffico su SS 148 PONTINA al km 39+000, Direzione Latina, su rampa di ingresso, per i veicoli provenienti da Via dei Rutuli in direzione Latina, a partire dal 06/05/2019 fino al 20/05/2019 nella fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo esclusi i giorni festivi; interesserà tutti gli utenti.”





Inviato da iPhone