Pontina a 60 km/h: soluzione tampone per le troppe buche

Troppe buche e così sulla Pontina si dovrà circolare a 60 chilometri all'ora. Lo si legge in una ordinanza di Astral che ha comunicato come, dall'8 marzo, il limite della velocità sarà ridotto.

Diversi i tratti interessati. I tratti interessati sono i seguenti: in direzione Latina dal km 36+500 (tra Ardea e Aprilia, allo svincolo di via Strampelli) e il km e il km 62+500 (Borgo Piave), mentre in direzione Roma tra il km 65+500 (Borgo Piave) e il km 17+500 (tra lo svincolo di Pratica di Mare e Castel di Decima).

Il provvedimento è stato predisposto per consentire la progettazione di una manutenzione straordinaria in quanto, quella "ordinaria è impossibile da programmare a causa dello stato di dissesto diffuso" e resa ancor più problematica dai fenomeni piovosi. Ad aggravare la situazione c'è il pessimo stato delle barriere di protezione (guard rail, new jersey ed attenuatori d’urto) "idoneo solo per limitatissimi tratti" con barriere "non a norma, ammalorate o assenti per la maggior parte del tronco stradale", si legge nell'ordinanza di Astral.