Cadono calcinacci dal cavalcavia di Grottarossa: via Flaminia chiusa verso il centro

Temporaneamente chiusa al traffico via Flaminia Nuova, all'altezza dello svincolo per via di Grottarossa, per crollo di alcuni calcinacci dal cavalcavia. A dare l'allarme alcuni automobilisti. La strada, dalle 14:30, è stata chiusa temporaneamente in entrambi i sensi di marcia.

Dopo le prime verifiche, la viabilità verso il Grande Raccordo Anulare è stata ripristinata, mentre resta interdetta quella verso il centro. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del cavalcavia e per verificare la tenuta di una parete della struttura. A gestire il traffico le pattuglie del Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale. Traffico bloccato fino allo svincolo del Raccordo di Labaro e Prima Porta.