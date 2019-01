Ponte Sisto: ruba auto in un garage a ore, il custode gli blocca la fuga con un'altra vettura

L'intuito del guardiano di un garage a ore ha permesso di evitare un furto d'auto. E' accaduto questa notte in via delle Zoccolette, all'altezza di Ponte Sisto, quando un uomo era entrato nella rimessa tentando di eludere il controllo del custode. Qui ha avviato il motore di un'auto e ha tentato di portarla via.

Il sorvegliante, quando si è accorto dell'anomalo movimento dell'auto, considerata l'ora, con un altro veicolo ha sbarrato la strada bloccando quindi la via di fuga e allertando il Numero Unico per le Emegenze. Al volante dell'auto sospetta c'era un uomo, un 47enne originario di Nola con precedenti, che ha anche tentato in tutti i modi di spacciarsi per il legittimo proprietario dell'utilitaria, non è riuscendo ad ingannare il custode.

Quando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Roma ha dato l'intervento via radio alle pattuglie più vicine alla zona di via delle Zoccolette, alcuni Carabinieri della vicina Stazione Roma piazza Farnese, sentita la nota, si sono precipitati nel garage arrestando il 47enne con l'accusa di furto aggravato.