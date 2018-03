Lungotevere, Ponte Palatino chiuso: il manto stradale non è sicuro

Il dissesto stradale non risparmia neanche il Ponte Palatino. Dalle 18.00 di ieri, infatti, l'attraversamento all'incrocio con il Lungotevere Ripa è chiuso "per la flessione del giunto di dilatazione del ponte" come spiegano i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con la Polizia Locale.

La verifica visiva del ponte riguarda la direzione Lungotevere Aventino verso Lungotevere Ripa. A scopo precauzionale è stato interdetto il transito veicolare e pedonale nel senso di marcia del ponte. Per la chiusura di Ponte Palatino, Atac ha deviato le linee 44-N19 in direzione esterna da piazza Bocca della Verità che proseguono per lungotevere Aventino, piazza dell'Emporio, ponte Sublicio e via Induno.

