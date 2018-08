Maltempo: la pioggia sbriciola l'asfalto a Ponte Milvio, bus deviati e chiusure

La pioggia ed il maltempo del 17 agosto hanno fatto danni, soprattutto nella zona di Roma Nord. A Flaminio sono caduti alberi e la stazione della metropolitana si è allagata. La Polizia Locale, invece, è stata costretta a chiudere al traffico di viale di Tor di Quinto all'incrocio con piazzale di Ponte Milvio.

Motivo? L'asfalto si è sbriciolato per la troppa pioggia caduta. Atac, per questo motivo, ha così deviato le linee autobus 301, 446 e 911 solo in direzione esterna deviano, da viale Tor di Quinto, in via P. Lupi, Corso Francia, via di Vigna Stelluti e piazza dei Giuochi Delfici.