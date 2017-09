Operazione decoro a Ponte Mazzini: allontanati clochard e ripulita la banchina

Operazione pro decoro sotto Ponte Mazzini. Sulla riva sinistra del Tevere gli agenti della polizia Locale reparto Pics (Pronto Intervento Centro Storico) sono entrati in azione questa mattina alle 8, allontanando un gruppo di clochard accampati.

Al momento dell'intervento erano presenti quattro persone con alcuni cani di varie taglie: tutte sono state identificate, nessuna però ha accettato assistenza. Sono stati controllati anche i microchip dei cani, risultati regolarmente registrati.

Gli operatori dell'AMA, presenti assieme agli agenti, hanno provveduto allo sgombero dei rifiuti presenti sull'argine, rimuovendo circa 5 metri cubi di materiali, spargendo poi del liquido disinfettante. L'intervento è stato disposto dal Comandante Generale Diego Porta per il ripristino del decoro dell'area e garantire la fruibilità degli argini del fiume da parte di cittadini, spesso spaventati dalla presenza dei cani.

Durante la mattinata gli interventi si sono spostati nell'area della stazione Termini (presso i giardini di Dogali in via Einaudi) e In via Delle Cave Ardeatine (Stazione Ostiense), dove è frequente la formazione di mercatini abusivi. Anche qui il volume dei materiali portati a discarica è stato di altri 5 metri cubi.

"Prosegue l’attività di manutenzione, sviluppo e tutela delle banchine e dei ponti del Tevere. Questa mattina una squadra della Polizia di Roma Capitale è intervenuta sugli argini del fiume Tevere, presso Ponte Mazzini, allontanando alcune persone accampate sotto il ponte in un cumulo di rifiuti. Gli operatori dell'AMA, presenti sul posto insieme ai PICS (Pronto Intervento Centro Storico), hanno provveduto allo sgombero dei rifiuti presenti sull'argine, rimuovendo circa 5 metri cubi di materiali, provvedendo poi a pulire e disinfettare l’area. Questa è solo una delle azioni di bonifica che stiamo portando avanti in collaborazione con Ama e Polizia Locale. Il fiume deve tornare ad essere parte integrante del tessuto urbano". Così in una nota Pinuccia Montanari, assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale.