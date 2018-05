Ponte Galeria: giovane ai domiciliari aggredisce i genitori, arrestato

A seguito di una richiesta d'aiuto giunta al “112”, nella mattinata di ieri i carabinieri di Ostia hanno arrestato un 28enne romano. L’individuo, agli arresti domiciliari in un’abitazione di Ponte Galeria per reati inerenti le sostanze stupefacenti, aveva aggredito, per futili motivi, il padre e la madre con cui conviveva.

Dopo aver cercato di riportarlo alla calma, i carabinieri lo hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e allontanato dai malcapitati e spaventati genitori.