Ponte di Nona: reagisce al furto del Rolex e il ladro gli spara contro

Ha reagito ad un tentativo di rapina ed è rimasto ferito ad una mano. Vittima dell'episodio un 32enne romano che nel tardo pomeriggio di ieri, tornando a casa, ha trovato una brutta sorpresa ad attenderlo. Sono le 18.30 quando nei garage di via Luigi Crocco, a Ponte di Nona, le urla squarciano il silenzio.

Pochi istanti prima il ladro aveva assaltato l'uomo, provando a rapinarlo del Rolex che indossava al polso. Il malvivente però non aveva fatto i conti con la prontezza dell'uomo che ha reagito, resistendo al furto. Il ladro così ha estratto la pistola e, non si sa se accidentalmente o volutamente, ha esploso il colpo. Il proiettile ha raggiunto il 32enne ad una mano, colpendolo di striscio.

Quindi la fuga del ladro, riuscito a far perdere le proprie tracce. Urla e spavento nel comprensorio di Ponte di Nona. La vittima, soccorsa dai sanitari del 118, non è in gravi condizioni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Casilino.