Ponte della Scafa a 30 all'ora: lavori e traffico in tilt ad Ostia e Fiumicino, due giorni da incubo

Due giorni da incubo per gli automobilisti di Ostia e Fiumicino. Fino alle 18 di domani 17 maggio, infatti, il Ponte della Scafa sarà scenario di attività di sondaggio e rilievo per gli manutenzione straordinaria a cura di Astral. Per permettere questi lavori fino a domani sarà quindi in vigore il restringimento di carreggiata ed il limite di velocità a 30 km/h.

Un disagio per gli automobili con incolonnamenti da Ostia Antica, fino a via dell'Aeroporto. Tanti i messaggi sui social con il Comune di Fiumicino che ha dovuto prendere una posizione: "Non siamo stati informati dalla Regione a tempo debito, ma solo nella giornata di ieri è stata protocollata una nota a proposito, senza così consentire una tempestiva informazione alla cittadinanza".

I lavori si svolgeranno tra le 7:30 e le 18. Il Comando della Polizia locale di Fiumicino ha mandato un sollecito alla Regione Lazio "per chiedere che l'orario di cantiere sia ridotto dalle 10 alle 16, evitando così le ore di maggiore congestione del traffico, come è avvenuto questa mattina".