Ponte della Scafa chiude per 10 ore: i percorsi alternativi

Dieci ore senza il ponte della Scafa. Accadrà sabato 2 maggio dalle 6 alle 16 per dei lavori. La chiusura sarà in atto dal chilometro 4 al chilometro 4 e 200 in entrambe le direzioni. Chiusa al traffico la statale 296 della Scafa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I percorsi alternativi

Il traffico proveniente da Ostia e diretto a Fumicino dovrà proseguire sulla via del Mare e, attraverso le autostrade del Raccordo e Roma Aeroporto di Fiumicino, raggiungere le destinazioni originarie. Il traffico proveniente da Fiumicino e diretto a Ostia dovrà prendere sule Autostrade Roma Aeroporto di Fiumicino e GRA e, attraverso la Via del mare e Via Ostiense raggiungere le destinazioni originarie.