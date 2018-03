I vigili del fuoco di Roma si fermano per omaggiare i pompieri morti a Catania

Un minuto di silenzio in tutti i distaccamenti del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma al termine del quale sono state accese le sirene per qualche secondo. Anche la Capitale ha reso omaggio omaggio a Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, i due pompieri morti lo scorso 20 marzo nell'esplosione di un locale al piano terra di una palazzina di via Garibaldi a Catania. Un commosso ricordo che dalla Sicilia ha attraversato tutte le caserme dei pompieri del Paese, in lutto per ricordare i due colleghi che hanno perso la vita durante il servizio.

Funerali Dario Ambiamonte a Catania

I funerali di Dario Ambiamonte, 40 anni, si sono celebrati stamattina in forma solenne nella cattedrale di Catania. La tragedia si è consumata lo scorso 20 marzo, nel corso di una esplosione di un locale che provocò la morte di una anziano che l'aveva in affitto, il 75enne Giuseppe Longo. Nel corso della deflagrazione rimasero feriti altri due vigili del fuoco del comando catanese, Marcello Tavormina, 54 anni, ed il 36enne Giuseppe Cannavò. Alle esequie, celebrate dall'arcivescovo di Catania Monsignor Salvatore Gristina, hanno assistito il ministro dell'Interno Marco Minniti, il capo del corpo dei vigili del fuoco Gioacchino Giomi ed il capo dipartimento dei vigili del fuoco Prefetto Bruno Frattasi.

Funerali di Giorgio Grammatico a Trapani

I funerali di Grammatico si sono svolti invece, anch'essi in forma solenne, nel pomeriggio nel Santuario della Madonna di Trapani. Per oggi il sindaco Enzo Bianco ha proclamato il lutto cittadino a Catania e ha inoltre dato disposizioni affinché la salma di Ambiamonte venga tumulata nel sacrario delle vittime del dovere, nel cimintero monumentale della città, accanto al carabiniere Horacio Majorana, una delle vittime dell'attentato di Nassiriya del 12 novembre del 2003 poiché anche Dario è caduto nell'adempimento del proprio dovere.

#Catania dà l’ultimo saluto a Dario Ambiamonte, uno dei #vigilidelfuoco che hanno perso la vita nella tragica esplosione di martedì scorso. Nel pomeriggio a #Trapani l’ultimo saluto a Giorgio Grammatico @Viminale pic.twitter.com/92XBXg6Zy4 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 28, 2018