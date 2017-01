Pomezia, armato di coltello rapina banca Intesa e panificio: arrestato dopo la fuga

Momenti di tensione ieri a Pomezia. Un ladro 25enne, intorno alle 11, ha rapinato la banca Intesa San Paolo per poi fuggire via verso Torvaianica. Dopo un inseguimento, l'uomo è stato arrestato. Il ladro, un italiano incensurato, era entrato nell'istituto bancario di via Salvo D'Aquisto armato di un grosso coltello e con il volto travisato da un cappello di lana.

LE RAPINE - "Datemi i soldi o vi ammazzo". Ha urlato ai presenti. Poi ha afferrato il denaro nelle casse ed è fuggito. Non contento il giovane malvivente si è fermato in un panificio vicino l'Intesa San Paolo, ha rapinato anche l'esercizio commerciale, per poi scappare a bordo di un'auto verso Torvaianica.

ARRESTATO DOPO LA FUGA - Due rapine a tempi di record. Subito è scattato il piano di ricerche dei Carabinieri della Compagnia di Pomezia che ha permesso di rintracciare il rapinatore a Torvaianica Alta, mentre si trovava ancora a bordo dell'auto.

Durante le perquisizioni, i militari hanno recuperato l'intera refurtiva, che è stata subito restituita ai legittimi proprietari, il coltello ed il berretto utilizzati per mettere a segno le rapine. L'arrestato è stato portato in carcere a Velletri, è accusato di