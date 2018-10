Furto di cavi elettrici alla centrale Laurentina: residenti di Pomezia senza acqua

Atti vandalici alla centrale Laurentina e furto di cavi elettrici. Per questi motivi l'impianto idrico nel comune di Pomezia si è bloccato causando lo svuotamento del serbatoio. Gravi i disagi per i residenti dei quartieri di Torvaianica Alta, Campo Jemini e Pomezia Centro rimasti senza acqua.

Il Comune ha comunicato che, dalle 8 del mattino, "si stanno verificando abbassamenti di pressione e mancanza d'acqua in tutto il territorio".

Acea sta intervenendo e, per ridurre il disagio alla cittadinanza, ha predisposto un servizio sostitutivo di autobotti in via Catilina, piazza Indipendenza, via Spoleto (utenza speciale Centro Dialisi), via Singen, via dei Castelli Romani angolo con via Naro (parcheggio ASL) e via Pratica di Mare 45 (utenza speciale aeroporto militare).