Pomezia: un deposito di auto rubate a Roma, per poi riciclarne i pezzi

Un deposito di Nissan e Mercedes rubate. E' quanto i Carabinieri hanno trovato in un capannone in via Tre Cannelle a Pomezia, arrestando due uomini di 48 e 36 anni, residenti ad Anzio ed Aprilia, entrambi con numerosi precedenti.

Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio nella tarda serata di ieri, i militari transitando in via Tre Cannelle sono stati attirati dai forti rumori provenienti da un capannone e controllando cosa vi fosse all'interno hanno sorpreso i due uomini mentre stavano smontando una Mercedes rubata poco prima a Roma.

Approfondendo la perquisizione all’interno del capannone sono stati rinvenute moltissime parti di autovetture già smontate e tagliate, tutte di marca Mercedes e Nissan: 18 portiere, 6 cofani, 7 motori, 6 tettucci, 16 avantreni, 6 cruscotti, 9 batterie e 19 parafanghi anteriori e posteriori nonché tutti gli attrezzi utilizzati per tagliare le autovetture.

Il capannone e quanto trovato all'interno è stato sequestrato dai Carabinieri, che nel corso delle prime attività d’indagine sono riusciti a capire che parte dei pezzi proveniva da quattro autovetture rubate nei giorni scorsi nella città di Roma. Sono in corso le attività investigative tese a capire la provenienza degli altri pezzi rinvenuti sui quali gli arrestati hanno cancellato i numeri di telaio.

I due uomini sono stati arrestati per riciclaggio di autovetture e sono stati tradotti presso la casa circondariale di Velletri in attesa di convalida.

