Fermato in centro storico con due etti di hashish in auto

Due etti di "fumo" in auto e 900 euro cash in casa. Questo quanto costato l'arresto ad un 23enne di Torvaianica. Sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pomezia a fermare il giovane, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di dosi di marijuana ed hashish.

Posto controllo in via Roma

Durante un posto di controllo su via Roma a Pomezia i Carabinieri, controllando l’autovettura in uso al giovane, si sono accorti subito di un forte odore di marijuana che proveniva dall’abitacolo dell’auto.Decidendo di approfondire il controllo, i militari hanno trovato nascosti nel porta oggetti della macchina 10 grammi di marijuana, 200 grammi circa di hashish e nel portafoglio del ragazzo circa 900 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

Materiale per il confezionamento in casa

Nell’abitazione del giovane è stato poi sequestrato tutto il materiale idoneo al confezionamento delle singole dosi di sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione. Come disposto dall’autorità giudiziaria, il 23enne è attualmente agli arresti domiciliari in attesa di processo con rito direttissimo. Dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.