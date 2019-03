Lazio-Roma: lancio di sassi fuori l'Olimpico, ferito un agente

Un poliziotto è rimasto ferito durante fuori dallo stadio Olimpico prima del derby Lazio-Roma. Durante i momenti di tensione, fra lanci di petardi e bombe carta, un agente che si trovava su lungotevere Maresciallo Diaz è stato colpito da un sasso alla testa. Sul posto è arrivata un'ambulanza che lo ha portato all'ospedale Santo Spirito per essere medicato. Non è comunque in gravi condizioni.