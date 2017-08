Contromano sul furgone litigano con automobilista ed aggrediscono agenti

Sono stati costretti alle cure dell'ospedale. Ad essere aggrediti durante un normale controllo due agenti delle volanti di polizia, "colpevoli" di aver chiesto i documenti a due uomini che poco prima avevano avuto una lite verbale con un automobilista che li aveva redarguiti dopo averli incrociati contromano su una strada in zona San Lorenzo. E' accaduto nel pomeriggio di sabato scorso.

Lite stradale a San Lorenzo

L'allerta alle forze dell'ordine intorno alle 17:30 quando un uomo ha chiamato il 112 dopo essere stato aggredito verbalmente da due uomini che avevano preso contromano via dei Luceri, strada che costeggia il Parco 19 luglio del 1943 collegando la via Tiburtina a via dei Ranmi, a due passi dall'università La Sapienza. Intervenuti sul posto i poliziotti hanno incrociato il Fiat Doblò segnalato dall'automobilista nella zona indicata da quest'ultimo intimandogli l'alt.

Aggressione agli agenti

Fermato il furgoncino, dal mezzo sono scese due persone, poi identificate in un cittadino boliviano di 37 anni ed in un cittadino peruviano di 20 anni. Visibilmente ubriaco il primo, entrambi sono risultati essere privi di documenti. Invitati nella volante per le verifiche è poi scattata l'aggressione con i due cittadini sudamericani che hanno preso di mira i due poliziotti.

Agenti costretti alle cure dell'ospedale

Arrivate sul posto altre auto della polizia i due uomini sono stati fermati non senza difficoltà con i due agenti costretti invece alle cure dell'ospedale. Accompagnati al Commissarato Esqulino il 37enne ed il 20enne sono poi stati arrestati con le accuse di "resistenza" e "lesioni" a pubblico ufficiale e "danneggiamento ai beni dello Stato".