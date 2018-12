Tor Bella Monaca nella morsa della polizia: controlli straordinari nella periferia est

Controlli straordinari degli agenti di polizia del commissariato Casilino a Tor Bella Monaca che nella giornata di ieri, martedì 11 dicembre, hanno passato al setaccio le strade del popoloso e popolare quartiere della periferia est della Capitale. I controlli ad Alto Impatto sono stati svolti dalle 8:00 alle 13:00 nelle principali arterie stradali del quadrante del VI Municipio delle Torri compreso fra la via Casilina e la via Prenestina. Viale Paolo Ferdinando Quaglia, via dell'Archeologia, largo Anderloni e l'area di largo Mengaroni e via Acquaroni le strade passate al setaccio dai poliziotti.

57 le persone controllate, di cui 13 straniere e 31 veicoli. 1 patente ritirata per infrazioni al codice della strada. A finire in manette un 45enne italiano, sorpreso in via dell’Archeologia, grazie al fiuto del cane antidroga, con un panetto di hashish del peso di 91,50 grammi ed un quantitativo di cocaina.