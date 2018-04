Ladispoli: la Polizia Locale a scuola di infortunistica stradale

I poliziotti locali di Ladispoli sono sempre più aggiornati grazie anche al corso di infortunistica stradale organizzato dal DiCCAP, dall'ANASPOL e dal Corpo della Polizia Locale, che si è tenuto stamattina e si ripeterà anche nel pomeriggio nei locali comunali.

"Tremila morti e 200 mila feriti l’anno a seguito di incidenti stradali sono numeri da bollettino di guerra e la Polizia Locale italiana è ormai chiamata in via istituzionale a svolgere gli inerenti accertamenti ed indagini con alte competenze tecniche e scientifiche, anche perché dagli esiti delle nostre attività si riesce spesso ad individuare i responsabili. L’art. 590 bis del codice penale, d’altronde, comporta una condanna alla reclusione proprio nei confronti di chi, non rispettando il codice della strada, causa lesioni gravi e, dunque, il nostro compito è anche quello di fornire tutti gli strumenti idonei a consentire l’opportuna valutazione della Magistratura", ha dichiarato Stefano Giannini, relatore del corso e Maresciallo della Polizia Locale di Roma, esperto della materia.

"A Ladispoli già da diversi anni ci occupiamo di infortunistica stradale con ottimi risultati - ha concluso Nicola Fortuna, dirigente sindacale DiCCAP di Ladispoli - anche grazie al Comandante Umberto Blasi e all’Istruttore Direttivo Danilo Virgili che dirige la sezione Viabilità, ma riteniamo importantissimo tenerci sempre aggiornati per poter dare una risposta più efficace alle esigenze dei cittadini e delle Autorità".