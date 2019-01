Monachina: baraccopoli nella morsa della polizia, espulso ospite del campo. Era irregolare in Italia

113 persone controllate, la maggior parte delle quali straniere; una procedura di espulsione di una persona, in quanto irregolare sul territorio nazionale; un uomo denunciato per ricettazione ed un fermo amministrativo di un'autovettura per mancanza di copertura assicurativa. È l'esito di un servizio straordinario di controllo, disposto dal Questore Guido Marino; che stamattina ha riguardato la baraccopoli di via della Monachina, alla Maglianella.

Le operazioni, dirette da Pasquale Fiocco, dirigente del commissariato Aurelio, sono state condotte, oltre che dagli uomini dello stesso Ufficio di P.S., con l’ausilio di 2 squadre del Reparto Mobile di Roma, di alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio ed una pattuglia della Sezione di Polizia Stradale di Roma.