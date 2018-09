Baraccopoli: controlli e verifiche della polizia a via Candoni e La Monachina

Prima la baraccopoli di via Candoni poi quelle de La Monachina. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Guido Marino da parte della Polizia di Stato. Nelle prime ore di mardedì i poliziotti del commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, congiuntamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine, Polizia Stradale, Squadra Mobile e Reparto Mobile, hanno condotto un’intensa attività di prevenzione, volta al controllo di mezzi e persone presso il campo di via Candoni.

Controlli alla baraccopoli di via Candoni

Nel corso delle operazioni sono state identificate complessivamente 449 persone, di cui 2 accompagnate in ufficio per ulteriori accertamenti, attuate 9 verifiche di persone sottoposte ad arresti domiciliari, ispezionati 35 veicoli di cui 1 sottoposto a sequestro penale ed esaminati 1176 mezzi tramite il sistema “mercurio”.

Controlli alla baraccopoli de La Monachina

Da Muratella i controlli si sono spostati ieri alla Maglianella. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione/repressione dei reati predatori, dei reati di in materia di stupefacenti ed in particolare a verifiche presso la favela “La Monachina”, gli agenti della Polizia di Stato hanno conseguito i seguenti risultati: 77 persone controllate di cui 26 straniere, 7 accompagnate per accertamenti sull’identità. Elevata una contravvenzione al codice della strada e controllati anche 3 esercizi commerciali.