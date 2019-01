Policlinico Tor Vergata, cade da una barella e muore: la Procura apre inchiesta

Deceduto al Policlinico Tor Vergata in seguito ad una caduta, questa l'ipotesi, da una lettiga su cui era stato sistemato al Pronto Soccorso in attesa di un posto letto in reparto. Vittima della tragedia, di cui scrive il Corriere della Sera, un uomo di 67 anni arrivato nel nosocomio romano in codice rosso per le complesse patologie cardiopolmonari.

Tor Vergata: cade dalla barella e muore

Cinque giorni su una barella, poi la caduta, le complicazioni e il decesso. Da qui la denuncia dei familiari, convinti che il loro caro sia stato trascurato, e l'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Roma che ora dovrà accertare dinamiche ed eventuali responsabilità.

Omicidio colposo l'accusa, nessuno al momento risulta iscritto nel registro degli indagati.

Il ricovero su una barella del pronto soccorso

Il 67enne era arrivato al Policlinico Tor Vergata affetto da una forte polmonite, per lui i medici avevano disposto l'immediato ricovero ma, in assenza di letti nel reparto di competenza, era stato posizionato su una delle lettighe del Pronto Soccorso.

Così per giorni. Fino a che l'uomo, stanco di dormire su una barella e debilitato dalla malattia, ha tentato di alzarsi scivolando a terra.

Immediato il soccorso dei sanitari con la situazione apparsa sin da subito grave: vano il tentativo di salvare il paziente che, sottoposto a intervento neurochirurgico e ricoverato poi in Terapia Intensiva, è deceduto qualche giorno dopo.

Muore a al pronto soccorso di Tor Vergata: indaga la Procura

Il pm Edoardo De Gregorio, titolare dell'inchiesta, ha disposto l’autopsia e ha fatto acquisire la cartella medica per appurare cosa sia successo durante il ricovero.

E se i familiari dell'uomo avanzano l'ipotesi di negligenza, il Policlinico si difende.

"Il paziente non è stato mai 'lasciato nel corridoio del pronto soccorso', bensì assistito all’interno della sala Emergenze del PS dove sono state somministrate le cure e sono stati eseguiti tutti gli accertamenti diagnostici necessari, come riportato in cartella clinica" - scrive la Direzione Sanitaria in una nota.

La ricostruzione dell'ospedale

Poi la ricostruzione dell'ospedale dei giorni antecedenti il decesso: "Il paziente O.F., di anni 67 è giunto presso il nostro Pronto Soccorso in codice rosso per le complesse patologie cardiopolmonari che ne hanno reso necessario il ricovero immediato in sala Emergenze - l’area del Pronto Soccorso dotata di attrezzature ed assistenza paragonabili ad una Terapia Intensiva (Sala Rossa). Le condizioni cliniche del paziente sono subito apparse particolarmente gravi. Il paziente è stato sottoposto a numerosi accertamenti diagnostici ed ha iniziato i trattamenti terapeutici necessari per le patologie presenti al momento dell’ingresso (monitorizzato in ventilazione assistita e sottoposto a terapia infusionale). Alle 02.00 del 25 dicembre, nella sala Emergenze, il paziente, posizionato su un lettino di Pronto Soccorso, mantenuto in posizione di sicurezza con spondine laterali alzate, si è repentinamente spostato nell’intenzione di mettersi in piedi nonostante fosse in ventilazione assistita ma le gravi condizioni di fragilità e debolezza hanno determinato una caduta repentina. Il personale ha prontamente prestato soccorso al paziente. Tre giorni dopo, le condizioni del paziente, inizialmente stabili, sono divenute critiche nelle prime ore del 28 dicembre a causa di una emorragia cerebrale. Il paziente è stato sottoposto a intervento neurochirurgico e successivamente ricoverato in Terapia Intensiva, il paziente è deceduto il giorno 3 gennaio. Sono in corso le indagini della Procura ed è stato chiesto il riscontro autoptico".

La Procura apre inchiesta per omicidio colposo

Sarà dunque la Procura a stabilire se l'incidente poteva essere evitato e a far luce sulla ragione della carenza dei posti letto che ha imposto ai medici del Policlinico Tor Vergata di sistemare temporaneamente l’uomo in pronto soccorso, su una barella.