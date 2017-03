Fratelli con la passione per le armi: in casa due pistole rubate

Due fratelli con la passione per le armi. Ad arrestarli ieri mattina per detenzione abusiva di armi e munizionamento e ricettazione, i carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Tivoli, coadiuvati da una pattuglia della Tenenza di Guidonia Montecelio. In manette due fratelli di Guidonia di 30 e 39 anni, senza occupazione e con precedenti.

PISTOLE RUBATE A VILLALBA - A seguito di una perquisizione nella loro abitazione in via Trento, a Villalba di Guidonia, i militari dell'Arma hanno rinvenuto una pistola “Smith e Wesson” calibro 357, denunciata rubata in Provincia di Torino nel novembre del 2013, una pistola a salve marca “Bruni” calibro 92, 4 radio-trasmittenti, 1 mirino di precisione di un fucile e vario munizionamento.

ACCERTAMENTI DEI RIS - Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Le indagini dei Carabinieri proseguono per accertare se le armi siano state utilizzate per commettere reati. I due arrestati sono stati portati in carcere a Rebibbia in attesa del processo.