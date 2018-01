Ostia Nuova: tra i palazzi dei clan trovate pistole e reperti archeologici

Ancora un blitz nel cuore di Ostia Nuova, fortino della famiglia Spada. Gli ultimi controlli dei Carabinieri di Ostia hanno portato nuovi frutti. In un sottoscala di un condominio di piazzale Lorenzo Gasparri sono state trovate una una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 e un revolver Colt.

Erano avvolte in strofinacci di tela e nascoste. Entrambe pronte all'uso, con tre caricatori e un centinaio di proiettili. Nello stesso condominio, nascoste in una nicchia del vano ascensore, sono state scoperte alcune dosi di cocaina e un bilancino di precisione.

Sono stati scovati, inoltre, due reperti archeologici di presumibile epoca etrusca/romana e consistenti in un mezzo busto e un'iscrizione marmorea, nascosti sotto alcuni panni trovati all'interno di un'auto di proprietà di un pregiudicato, parcheggiata nel piano interrato di una palazzina sita in via Mario Ruta.

Sono in corso ulteriori accertamenti sia in relazione all'utilizzo delle armi rinvenute in pregresse azioni delittuose, tramite la comparazione balistica, sia per verificare l’interesse storico e la provenienza degli oggetti artistici.