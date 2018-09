Infernetto: in casa nasconde una pistola da guerra, era carica e pronta a sparare

Nascondeva in casa una pistola catalogata come arma da guerra e un revolver. I Carabinieri della Stazione di Monteverde Nuovo e della Compagnia di Ostia hanno per questo motivo arrestato, nella notte, un 53enne romano, disoccupato e incensurato, che deteneva in casa armi senza averne fatto denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza.

Nel corso di un'accurata perquisizione presso la sua abitazione, all’Infernetto, i militari hanno rinvenuto una pistola modello luger p08 calibro 9 completa di caricatore con 3 colpi nel serbatoio, e 1 revolver calibro 38 special, e 280 munizioni di vario calibro.

L'uomo non ha saputo fornire spiegazioni circa la provenienza delle armi, che non risultano registrate nella banca dati delle forze di polizia, e per questo dovrà rispondere anche di ricettazione. Le due pistole e le relative munizioni sono state sequestrate, in attesa di sottoporle a perizia da parte degli esperti del Ris di Roma. Trattenuto presso le camere di sicurezza in caserma, l'uomo è stato condotto, questa mattina, presso le aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo.