Nasconde pistole e droga nel pollaio: così è finito nei guai un giovane

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Velletri hanno arrestato un 24enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato aggirarsi con fare sospetto in strada ed è stato fermato per un controllo.

Il suo atteggiamento ha convinto i carabinieri a perquisire anche la sua abitazione, dove, al termine delle operazioni, in un magazzino per la custodia di attrezzi agricoli collocato in un pollaio, sono stati rinvenuti 59 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento e due pistole a salve. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.