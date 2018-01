Ostia: un revolver pronto all'uso in una palazzina a piazza Gasparri

Un revolver calibro 22 con sei proiettili pronto all'uso. E' quanto hanno scoperto ad Ostia Nuova gli agenti di polizia. Il rinvenimento nell'ambito dei servizi di controlli volti a contrastare la criminalità diffusa sul litorale lidense, predisposti con ordinanza dal Questore Guido Marino. In tale ambito i poliziotti del commissariato Lido hanno proceduto al controllo di numerosi edifici, attenzionando soprattutto la zona intorno a piazzale Lorenzo Gasparri.

Revolver a piazza Gasparri

Da un meticoloso controllo delle abitazioni, in un palazzo adiacente alla piazza, i poliziotti hanno rinvenuto una pistola calibro 22, con 6 proiettili. L'arma, sistemata in maniera tale da consentirne un facile e pronto utilizzo, era nascosta in un’area utilizzata per il controllo e la manutenzione dell’ascensore. Accertamenti tecnici, dovranno stabilire se l’arma sia stata utilizzata in attività criminose.