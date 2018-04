Tor Tre Teste: una pistola clandestina sotto un ponte, l'arma aveva un colpo in canna

Nascondevano sotto un ponte a Tor Tre Teste, una pistola Beretta con matricola abrasa e la canna artigianalmente filettata per dotarla di silenziatore. Gli investigatori del commissariato Prenestino, diretto da Antonio Soluri, mentre pattugliavano in borghese il quartiere hanno notato un 27enne ed un uomo di 42 anni che, a bordo di uno scooter, costeggiavano lentamente il marciapiede delle vie commerciali.

Gli agenti hanno così deciso di seguirli discretamente finché i due sono arrivati in una zona boschiva di via Tor Tre Teste e, sotto un ponte, hanno recuperato una pistola. A quel punto i poliziotti sono intervenuti e, dopo una breve colluttazione, li hanno bloccati e disarmati.

L'arma, con il caricatore rifornito e un colpo in canna è stata sequestrata. Durante le successive perquisizioni, nell'appartamento di uno dei due, è stato trovato anche dello stupefacente. I due sono stati arrestati e condotti a Regina Coeli per possesso e detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento.

La pistola verrà ora esaminata dai tecnici balistici per stabilire la provenienza nonché per verificare se la stessa possa essere stata utilizzata per compiere azioni criminali.