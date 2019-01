Nasconde una pistola in un terreno agricolo, era stata rubata in un appartamento

Nascondeva una pistola in un cespuglio di un terreno agricolo. A finire in manette un cittadino romeno di 49 anni. Ad arrestarlo per detenzione abusiva di armi e ricettazione i Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti.

I militari erano da tempo sulle tracce dell’uomo, poiché era stato segnalato quale possessore di un’arma da fuoco e di numerosi proiettili pronti per l’uso: una volta individuato e bloccato per le vie della Capitale, i Carabinieri hanno effettuato un rastrellamento di un terreno di campagna, dove spesso era stata notata la presenza dell’uomo.

Nascosta tra i cespugli, i Carabinieri hanno rinvenuto l’arma all’interno di un contenitore di plastica, con 94 proiettili calibro 7,65.

Dagli accertamenti effettuati, i militari hanno appurato che l’arma è risultata denunciata rubata nel mese di febbraio dello scorso anno, durante un furto in abitazione, motivo per cui è scattata la denuncia per ricettazione.

Il 49enne, dopo l’arresto è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto, in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Roma.