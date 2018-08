In auto con gli amici e una pistola rubata nascosta: arrestato

Nascondeva in auto una pistola rubata. Nella notte, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Sapienza hanno arrestato un romano di 34 anni, con precedenti, con le accuse di porto illegale di arma da fuoco e ricettazione.

L'uomo si trovava a bordo di un'auto, condotta da un suo amico. Con loro anche altri due conoscenti. I quattro sono stati fermati mentre stavano percorrendo via Matteo Civitali: durante le verifiche, il 34enne è parso molto agitato, motivo per cui i militari hanno deciso di approfondire le verifiche sul suo conto.

Durante l'ispezione, i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di una pistola calibro 9x21 con caricatore inserito, ma senza colpi all’interno, risultata provento di un furto messo a segno il 4 ottobre del 2011.

L'arma è stata sequestrata e verrà inviata ai laboratori di balistica del RIS di Roma per verificare se possa essere stata utilizzata in passati o recenti fatti di cronaca. Il 34enne, invece, è stato trattenuto in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.