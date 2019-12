Refurtiva, munizioni ed una pistola semiautomatica in casa: denunciati per ricettazione

Refurtiva, munizioni ed una pistola semiautomatica. E' quanto hanno trovato gli agenti del Commissariato Casilino di polizia impegnati ogni giorno a contrastare i furti, non solo negli appartamenti, ma anche all’interno di esercizi commerciali.

I poliziotti hanno dapprima concentrato la loro attenzione su un lotto di terreno di circa 500 metri quadrati a Valle Martella, comune di Zagarolo.

Verificata poi l’esistenza di due manufatti ed un container abitati da un 56enne e dalla sua famiglia, i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo eseguendo una perquisizione sull’intera area.

Hanno così scoperto, in una delle costruzioni, adibita a ripostiglio, attrezzi ed utensili vari risultati rubati a Genzano, nel novembre scorso, in una ferramenta.

Una pistola semiautomatica, marca CZ, con 5 caricatori e 39 munizioni 9x21, provento furto, sono stati invece trovati in un armadio della camera da letto insieme ad un borsello con 1.100 euro in contanti.

Arrestato per detenzione illegale di arma da sparo e denunciato per ricettazione un uomo originario della Serbia, con diversi precedenti di polizia, è stato tradotto presso il carcere di Rebibbia dove rimarrà in custodia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.