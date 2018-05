Nasconde pistola sotto la giacca: operatore ecologico denuncia un anziano

Attimi di tensione a Fiumicino dove un uomo di 77 anni ha mostrato la pistola ad operatore ecologico. E' successo nel week end. L'anziano, per cause ancora da accertare, si era avvicinato ad un operatore ecologico in servizio nei pressi della propria abitazione e gli aveva mostrato l'arma che nascondeva sotto la giacca.

I militari della Stazione di Fiumicino, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, hanno individuato l'aggressore e rinvenuto, a seguito della perquisizione domiciliare, l'arma utilizzata dall'anziano, legalmente detenuta. I Carabinieri hanno proceduto al ritiro cautelare immediato sia dell'arma che del relativo munizionamento e di ulteriori 3 fucili, sempre nella disponibilità dell'uomo.