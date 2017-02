Primavalle: pistola e passamontagna, in casa il kit del malvivente

Nascondena un vero e proprio kit del malvivente nella sua casa in via Flaubert. Un 29enne romano, senza occupazione e con precedenti, è stato arrestato con le accuse di detenzione di arma illegale e relativo munizionamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato.

IL BLITZ - Indagando negli ambienti della droga del Quartaccio e di Primavalle, i Carabinieri hanno individuato l'abitazione dell'uomo e quando lo hanno visto rincasare, è partito il blitz.

Nella sua abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola revolver Colt con matricola abrasa completa di 21 cartucce calibro 38, un passamontagna, diverse paia di guanti, cappelli in lana, 2 buste di cellophane contenenti centinaia di dosi di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il taglio e confezionamento della droga e 1440 euro, ritenuto provento delle attività illecite.

ARRESTATO - Tutto il materiale scoperto è stato sequestrato e per il 29enne sono scattate le manette. L’arrestato è stato portato in carcere a Regina Coeli. Le indagini dei Carabinieri proseguono per accertare che quanto rinvenuto non sia stato utilizzato per commettere reati.