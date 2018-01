Ricercato dalla polizia punta pistola carica contro gli agenti

Un documento contraffatto valido per l'espatrio in tasca ed una pistola con il colpo in canna nell'altra. Ricercato dalla polizia alla vista degli agenti non ha esitato puntando l'arma carica contro i poliziotti. E' accaduto in via Teodorico, poco distante dalla stazione Tiburtina. Ad evitare il peggio ed a mettere fine alla sua latitanza gli agenti del commissariato Sant'Ippolito al termine di una lunga indagine fatta di servizi di appostamento, pedinamenti e accertamenti effettuati per cercare di localizzarlo.

Ricercato per rapina e ricettazione

L'uomo, un romano di 51 anni, era ricercato per scontare una condanna ad oltre 6 anni di reclusione per i reati di rapina e ricettazione. Ieri mattina la conclusione della sua latitanza. Intorno alle ore 9:00 , l’uomo è stato individuato da due agenti della Polizia di Stato in via Teodorico; resosene conto ha estratto una pistola che aveva al fianco e l’ha puntata verso di loro.

Pistola contro la polizia in via Teodorico

Un terzo poliziotto, però, rimasto opportunamente defilato, è spuntato all’improvviso placcando il malvivente e, con l’aiuto dei colleghi, è riuscito a disarmarlo e neutralizzarlo. Al termine di queste concitate fasi, il 51enne è stato arrestato; era in possesso di una pistola - risultata rubata - con colpo in canna e caricatore rifornito.

Documento valido per l'espatrio

Inoltre, l’uomo aveva con sé un documento d’identità valido per l‘espatrio, intestato ad altra persona ma riportante la sua foto, che probabilmente sarebbe stato utilizzato per recarsi all’estero. Oltre a notificargli il provvedimento restrittivo, gli investigatori – diretti da Isea Ambroselli - lo hanno arrestato per resistenza e minaccia con armi da fuoco a pubblico ufficiale, resistenza, ricettazione, porto ed uso di arma comune da sparo e possesso di documenti falsi.