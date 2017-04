Un revolver clandestino, proiettili e cocaina: ecco il box di un 45enne

Una pistola, proiettili e una palla di cocaina. E' quanto gli agenti del commissariato di Anzio hanno trovato in un garage di Nettuno arrestando un 45enne. L'uomo era solito incontrare tossicodipendenti e così i poliziotti lo hanno tenuto particolarmente sotto controllo.

Dopo giorni di appostamenti, al momento propizio, è scattato il blitz. Nel box, dopo un'accurata ricerca, è stato rinvenuto un revolver calibro 44 con matricola abrasa, numeroso munizionamento di diversi calibri ed una divisa completa delle forze dell'ordine.

Rinvenuto inoltre un bilancino di precisione intriso di polvere bianca risultata positiva al narcotest per la cocaina e svariati grammi di mannite, utilizzata nel mercato dello spaccio come sostanza da taglio.

Detenzione di arma da sparo clandestina, ricettazione di arma, detenzione illegale di munizionamento per arma comune da sparo, possesso di segni distintivi contraffatti: questi i reati per i quali il 45enne è stato arrestato. Proseguono le indagini per verificare eventuali reati commessi con l'arma rinvenuta.