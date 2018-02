Torrevecchia: fuggono all'alt, nascondevano una pistola clandestina

Nascondevano una pistola modello Zoraki 914 clandestina. Due romani di 33 e 36 anni, già noti ai militari per i loro precedenti specifici, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato con l'accusa resistenza e porto illegale di arma da fuoco in concorso.

Ieri pomeriggio, transitando nei pressi di un supermercato di via Francesco Commedone, i militari hanno notato i due, in sella ad uno scooter, aggirarsi con fare sospetto e hanno deciso di controllarli.

Nonostante l'alt imposto dai militari, i due hanno proseguito la marcia, tentando la fuga. Con l'ausilio di altre pattuglie, i Carabinieri sono riusciti a bloccarli poco dopo. Il 36enne è stato trovato in possesso di una pistola modello Zoraki 914, completa di caricatore, non censita nella banca dati delle forze dell’ordine.

Il 33enne, alla guida del mezzo, è stato anche denunciato per guida senza patente. Dopo l’arresto i malviventi sono stati trattenuti in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo. La pistola è stata sequestrata per essere sottoposta ai rilievi del caso e lo scooter è stato sequestrato.