Ostia: fermato in strada, nascondeva una pistola clandestina e un coltello

Nascondeva armi e droga. I Carabinieri di Ostia hanno per questo motivo arrestato un 45enne romano. L'uomo è stato bloccato in via Corrado del Greco e trovato in possesso di molteplici dosi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, e di una pistola calibro 5,3 con matricola parzialmente abrasa, perfettamente funzionante e con il relativo munizionamento.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto anche un grosso coltello e una roncola. L'uomo è stato accompagnato nel carcere di Regina Coeli.

In un'altra operazione, invece, un romano di 25 anni è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è scaturito dalle indagini avviate a seguito di un intervento dei Carabinieri di Ostia, giunti in soccorso della moglie durante l'ennesima lite scoppiata tra i coniugi. Anche per lui si sono aperte le porte di Regina Coeli.