Pistola clandestina in casa: un 26enne nei guai

Una pistola clandestina nascosta in casa. E' quanto hanno scoperto lo scorso 17 gennaio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prenestino. I poliziotti, dopo l'indagine, hanno arrestato un romano di 26 anni, con vari precedenti di polizia.

All'interno del suo appartamento infatti, durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti, hanno rinvenuto e sequestrato una rivoltella priva di matricola. Accompagnato negli uffici di polizia, il ragazzo dovrà rispondere di detenzione di arma clandestina.

In un'altra operezione, invece, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino hanno arrestato un pusher albanese 27enne in via Camassei. Il giovane spacciatore dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio. 28 gli involucri di "polvere bianca" sequestrati e soldi in contanti.