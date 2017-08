Pisana, in camera da letto nasconde droga e 8 bossoli di pistola

Nascondeva in casa droga e 8 bossoli di pistola in zona Pisana. Un 55enne romano, senza occupazione e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Bravetta.

Ieri sera, impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale in viale Luigi Moretti, traversa di via della Pisana, i Carabinieri hanno fermato l'uomo a bordo della sua autovettura.

I militari lo hanno trovato in possesso di una dose di cocaina e hanno deciso di effettuare un’ispezione nella sua abitazione in via Avegno. All'interno della camera da letto, i Carabinieri hanno rinvenuto decine di dosi di cocaina, hashish e marijuana e 8 bossoli calibro 8x21 detenuti illegalmente.

I Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno tradotto il 55enne agli arresti domiciliari, in attesa del processo, e proseguono gli accertamenti sui bossoli rinvenuti, per verificare un’eventuale relazione con eventi delittuosi.