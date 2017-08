Appicca incendio per "noia" vicino al centro commerciale, arrestato piromane

Lo ha fatto per "noia", o almeno questo è quello che ha riferito ai carabinieri. A finire in manette un giovane piromane, un 18enne, arrestato dai carabinieri per il reato di incendio. E' accaduto ieri pomeriggio vicino un centro commerciale nella città di Monterotondo, Comune dela provincia nord della Capitale.

Accendino ed abiti usati

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Monterotondo, impeganti in mirati servizi di prevenzione incendi, hanno bloccato il giovane lungo la variante San Martino, dove poco prima, mediante l’utilizzo di un accendino aveva dato a fuoco a parti di abiti usati, incendiando un tratto di sterpaglie poste ai margini della pista ciclabile, che costeggia la Variante all’altezza della rotonda della galleria commerciale del Comune eretino.

Collaborazione dei cittadini

Le fiamme, che avevano già interessato alcuni metri di vegetazione, sono state spente immediatamente dai militari e anche con l’aiuto di due cittadini che erano presenti sul posto e che hanno fornito la loro preziosa collaborazione.

Incendio per "noia"

I Carabinieri, sebbene ritengano che si tratti di un gesto episodico, dettato verosimilmente dalla “noia”, approfondiranno la posizione del ragazzo, al fine di verificare sue eventuali responsabili con riferimento ai recenti incendi che hanno interessato nello scorso mese di luglio proprio quella località.

Arresti domiciliari

Il giovane, un 18enne di origine romena residente a Mentana, è stato arrestato e condotto presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.