Castel Fusano: arrestato quarto piromane, è un 63enne. Trovato ordigno rudimentale

Quarto piromane di Castel Fusano arrestato ad Ostia. Mentre continuano gli incendi nella pineta i Carabinieri del Gruppo Forestale di Roma hanno arresto un 63enne del luogo poiché sorpreso in flagrante poco dopo aver appiccato un rogo nella Riserva Naturale.

Le indagini e il materiale incendiario

L'uomo, oggetto di osservazione da alcune ore, è stato visto introdursi con fare sospetto all'interno della pineta per poi uscirne poco dopo. I militari, dopo averlo seguito per un tratto, hanno trovato in zona un ordigno rudimentale formato da un volantino arrotolato, quindi hanno immediatamente spento le fiamme che si stavano sviluppando, per continuare l'inseguimento.

Il piromane è stato così fermato poco lontano. Dalla perquisizione del suo veicolo sono state rinvenute le rimanenti pagine del volantino pubblicitario utilizzato per far divampare il fuoco.

Al termine delle operazioni di rito il 63enne è stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di "incendio boschivo doloso". Nel frattempo continuano le indagini e i servizi di pattugliamento dei Carabinieri del Gruppo Forestale e del Comando Provinciale di Roma.

Quattro piromani arrestati: le indagini

Quello del 63enne è l'ultimo arresto in ordine di tempo. Lo scorso 27 luglio, a finire in manette era stato un 36enne iracheno, senza fissa dimora, ma ormai stabile ad Ostia da anni. I carabinieri del gruppo Forestale di Roma lo avevano bloccato e arrestato nella pineta dopo aver acceso due inneschi artigianali.

Gli investigatori, al lavoro con attenzione sulla questione relativa agli incendi ad Ostia, non escludono che altri piromani si aggirino tra la pineta di Castel Fusano e quella delle Acque Rosse dove nell'ultimo mese ci sono stati più di 20 roghi e trovati molti inneschi. Intanto proseguono le indagini su Fabrizio Grimaldi e Romano Mancini. Tra gli arrestati, tuttavia, al momento non è emersa alcuna relazione.

L'esercito in campo a Castel Fusano

Il lavoro dei Carabinieri si somma a quello dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile continuamante impegnare per spegnere i roghi e sedare i nuovi focolai. Con loro, da questa settimana, anche i militari dell'Esercito. Dopo le chiusure e le multe, infatti, la pineta di Ostia potrà avere la sorveglianza speciale dei militari.

Ad annunciarlo è stata la sindaca di Roma Virginia Raggi dopo un incontro con il prefetto Paola Basilone, i vertici delle forze di Polizia, il Comandante della Brigata Granatieri di Sardegna, il Questore di Roma, il Comandante provinciale dei Carabinieri e il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco che oggi hanno partecipato alla riunione in prefettura sull'emergenza incendi.

La situazione nelle pinete di Ostia

Ostia, però, è in ginocchio. I danni subiti dalla pineta sono tanti [qui il video con la Protezione Civile] e diversi sono anche gli animali morti e recuperati dalla Lipu. Ieri altri incendi si sono segnalati prima nella pineta dell'Acque Rosse [qui il video], poi a Castel Fusano. nella zona di via del Circuito e dell'Infernetto. E' verosimile che si tratti della ripresa dell'attività di vecchie fiamme non bonificate perfettamente o, comunque, ravvivate dal clima. Ostia è ancora sotto attacco.