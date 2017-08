Appicca incendio doloso in un bosco, arrestata piromane

Piromane in manette in Valle Aniene dove ieri sera i carabinieri Carabinieri della Stazione di Bellegra e quelli della Stazione di Affile, impegnati nell’attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, hanno arrestato una 42enne di Bellegra, sorpresa in flagrante mentre appiccava un incendio a delle sterpaglie di un terreno incolto, limitrofo al bosco in località Fontana Fresca.

Piromane a Bellegra

La donna è stata notata dal alcuni cittadini che hanno immediatamente chiamato il NUE 112 segnalandola mentre si aggirava all’interno dell’area interessata, con fare sospetto e con in mano alcuni stracci. I Carabinieri, giunti sul posto in pochi minuti, grazie alle informazioni ricevute sono riusciti a rintracciare la 42enne, all’interno di un’abitazione confinante e trovata in possesso di un accendino, utilizzato per accendere gli stracci usati come miccia.

Incendio a Bellegra

Nel frattempo le fiamme sono state spente con mezzi di fortuna reperiti da alcuni cittadini evitando così che l’incendio si propagasse ulteriormente. Alla fine l’area si è estesa per circa 200 metri quadrati.

Piromane in manette

L’arrestata è stata accompagnata in caserma e successivamente sottoposta agli arresti domiciliari, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per rispondere dell’accusa di incendio boschivo.